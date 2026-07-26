Roberto Carlos si scontra con il bodyguard di Messi | la gag è virale

Notizia in breve

Sui social è diventato virale un video che mostra un confronto tra Roberto Carlos e il bodyguard di Leo Messi. Nel filmato, i due protagonisti si sono scambiati battute e gesti che hanno attirato l’attenzione degli utenti. La scena si è diffusa rapidamente online, suscitando reazioni di sorpresa e divertimento tra gli spettatori. Nessuna informazione su eventuali sviluppi legali o ulteriori dettagli sull’episodio.