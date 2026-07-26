Roberto Carlos si scontra con il bodyguard di Messi | la gag è virale

Da video.gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sui social è diventato virale un video che mostra un confronto tra Roberto Carlos e il bodyguard di Leo Messi. Nel filmato, i due protagonisti si sono scambiati battute e gesti che hanno attirato l’attenzione degli utenti. La scena si è diffusa rapidamente online, suscitando reazioni di sorpresa e divertimento tra gli spettatori. Nessuna informazione su eventuali sviluppi legali o ulteriori dettagli sull’episodio.

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Sui social è diventato virale uno strano incontro. Anzi, uno scontro: quello tra Roberto Carlos e il bodyguard di Leo Messi, che hanno dato vita a questa gag. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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