È possibile che un film riesca a modificare la geografia del turismo? La risposta, in realtà, la conosciamo già. È accaduto con Il Signore degli Anelli, che ha trasformato la Nuova Zelanda nella Terra di Mezzo dell’immaginario collettivo. È accaduto con Harry Potter, che ha ridisegnato gli itinerari della Scozia e dell’Inghilterra. È accaduto con Game of Thrones, che ha fatto di Ragusa, in Croazia, una meta globale, così come in Italia Il Commissario Montalbano ha cambiato il volto turistico del Val di Noto e Don Matteo quello di Gubbio e Spoleto. L’Odissea di Christopher Nolan, tuttavia, potrebbe rappresentare qualcosa di diverso. Una riscoperta, quando non un risveglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ritrovarsi sulle tracce di Omero inseguendo Nolan: l’Odissea e il Mediterraneo dell’identità europea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Su e giù per il Mediterraneo, e non solo, come Ulisse di Nolan e quello di Omero. Dove andare in vacanza sulle orme de L'Odissea

Sulle tracce dell’Odissea: il Mediterraneo di Ulisse diventa un viaggio on the roadUn gruppo di appassionati sta percorrendo le rotte tradizionalmente associate all’Odissea, attraversando il Mediterraneo con veicoli terrestri.

Argomenti più discussi: Ritrovarsi sulle tracce di Omero inseguendo Nolan: l'Odissea e il Mediterraneo dell'identità europea; Vacanze 2026: ispirazione Odissea, sulle tracce di Ulisse; Boston Blue, da stasera in tv la nuova serie poliziesca: le anticipazioni degli episodi; Juve, suggestione Lukaku, MIlan, Leao traccheggia, Inter: contatti diretti con Romero.