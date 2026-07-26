Mercoledì scorso, nel centro di Mezzano, si è verificata una rissa tra due famiglie coinvolgendo bastoni e lanci di sassi. I carabinieri locali hanno denunciato cinque persone, quattro di origine romena e un italiano, a piede libero. L’alterco si è protratto per diversi minuti, creando scompiglio tra i residenti. Nessun ferito è stato segnalato. Sul posto sono intervenuti i militari per sedare la lite e avviare le indagini.

Una rissa con bastoni e lancio di sassi nel centro di Mezzano. I carabinieri della Stazione di Mezzano hanno denunciato a piede libero cinque persone (quattro di origine romena e un italiano) per uno scontro avvenuto mercoledì scorso sulle strade della frazione a sassate e bastonate. Ora i cinque devono rispondere a vario titolo di rissa aggravata, porto di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio di controllo del territorio mercoledì verso le 23,30, i militari sono stati avvisati di una una violenta rissa tra due fazioni contrapposte che si stavano affrontavando brandendo bastoni e lanciando sassi. L’immediato intervento dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, considerata l’agitazione dei soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa a bastonate in strada. Mezzano: i Carabinieri sedano lite tra le famiglie di due fidanzati

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