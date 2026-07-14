Due famiglie si sono affrontate con bastoni degli ombrelloni durante una rissa scoppiata la mattina del 12 luglio su una spiaggia affollata di Borraco, marina di Manduria. La lite è iniziata con insulti e si è conclusa con il confronto fisico tra gli uomini coinvolti. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto.

Cominciano a litigare, passano agli insulti e finiscono con l'afferrare i bastoni degli ombrelloni per suonarsele di santa ragione. È accaduto la mattina del 12 luglio nell'affollata spiaggia di Borraco, marina di Manduria. Protagoniste della lite due famiglie tarantine. Secondo quanto riportato dal sito di informazione online "La Voce di Manduria", per ragioni ancora da chiarire, è scoppiata una lite tra i due gruppi, presto degenerata tanto da creare preoccupazione nella gente presente sulla sponda del fiume Borraco nelle vicinanze del mare. In particolare, due uomini - uno per ciascuna delle due famiglie - si sono... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Rissa in spiaggia a Borraco: scoppia la lite tra due famiglie, gli uomini si affrontano con i bastoni degli ombrelloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trieste: rissa in spiaggia per il muro che divide gli uomini dalle donne - La Volta Buona 23/06/2026

Notizie e thread social correlati

Fiumicino, effusioni tra due uomini in aeroporto: scoppia la lite con il senatore MeniaIn un'area di attesa dell'aeroporto di Fiumicino, si è verificata una lite tra un senatore di Fratelli d’Italia e una coppia gay.

Botte, schiaffi e urla scoppia la rissa in spiaggia tra due massaggiatrici: “Questo cliente è mio, non toccarlo”. Il video diventa virale, ma poi viene rimossoDue donne coinvolte in una lite violenta in spiaggia, con schiaffi, spinte e urla.

Temi più discussi: Quinto: rissa tra giovanissimi in spiaggia, sul posto la polizia; Maxi rissa sulla spiaggia di Quinto, volano ombrelli e bottiglie: poi la fuga; Maxi rissa a Quinto, giovanissimi si affrontano in spiaggia. Bogliolo: Siamo esasperati; Genova Quinto: violenta rissa tra giovani in spiaggia a colpi di ombrelloni e bottiglie.

Rissa in spiaggia a Borraco, due uomini si affrontano con i bastoni degli ombrelloni x.com

CERCO PERSONE DI SALERNO PER FARE AMICIZIA E MAGARI SUONARE INSIEME reddit

Genova Quinto: violenta rissa tra giovani in spiaggia a colpi di ombrelloni e bottiglieDai primi accertamenti, la vicenda sembrerebbe essere nata da un litigio tra giovani, degenerato in uno scontro fisico. Bogliolo: Siamo esasperati, la sicurezza non si affronta a spot ... telenord.it

Savona, rissa tra giovani: nordafricano accoltellato nella spiaggia libera del ProlungamentoSecondo alcune testimonianze rese alle Forze dell’ordine la rissa è scoppiata tra un piccolo gruppo di giovani in spiaggia che si trovavano in un accampamento di fortuna. Uno straniero, indicato come ... ligurianotizie.it