Rinnova la propria passione per la settima arte l’associazione ‘Il campanile dei ragazzi’ Aps, animata da Paolo Giuffrida, proponendo una nuova rassegna cinematografica estiva nel suggestivo scenario del Magazzino ex FS, al secondo binario della Stazione di Pioppe di Salvaro. Dopo i cicli passati, sempre dedicati al tema della pace e dell’impegno civile, la nuova rassegna esplora nell’inesauribile giacimento della ‘ Commedia all’italiana ’. Si tratta di opere capaci di raccontare la società italiana di un determinato periodo storico attraverso un registro comico e brillante, senza però dimenticare il contesto. La rassegna all’aperto si è aperta venerdì con ‘Film d’amore e d’anarchia’ di Lina Wertmüller, per proseguire il 31 luglio con ‘La visita’ di Antonio Pietrangeli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risate sotto le stelle con la commedia all’italiana

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