Richard Carapaz festeggia nella giornata da gregario di Pogacar
Richard Carapaz ha festeggiato durante la penultima tappa del Tour de France 2026, conclusasi sull’Alpe d’Huez. La gara è stata ricca di sorprese e momenti emozionanti, e il corridore ha ottenuto un risultato significativo. La tappa è stata caratterizzata da un percorso impegnativo e da numerosi cambi di ritmo, con un arrivo che ha visto protagonisti i ciclisti in salita. La giornata ha confermato l’atmosfera di competizione intensa e imprevedibile tipica di questa edizione.
Nuovo appuntamento con Bike Today per analizzare la penultima tappa del Tour de France 2026, con un nuovo arrivo sull’Alpe d’Huez. Una giornata spettacolare e piena di colpi di scena, che ha premiato Richard Carapaz. L’ecuadoriano, in fuga sin dal mattino, riesce a imporsi anche grazie a un errore in discesa di Sepp Kuss, che gli spalanca la strada verso il secondo successo di tappa in questo Tour. Carapaz conquista anche la Maglia a Pois, coronando una prestazione di grande intelligenza e coraggio. Secondo posto per Remco Evenepoel, che consolida la sua posizione in classifica generale, mentre Tadej Poga?ar cambia completamente volto al suo Tour e si mette al servizio del compagno Isaac del Toro per trascinarlo sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Richard Carapaz festeggia nella giornata da gregario di Pogacar
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