richard carapaz festeggia nella giornata da gregario di pogacar

Notizia in breve

Richard Carapaz ha festeggiato durante la penultima tappa del Tour de France 2026, conclusasi sull’Alpe d’Huez. La gara è stata ricca di sorprese e momenti emozionanti, e il corridore ha ottenuto un risultato significativo. La tappa è stata caratterizzata da un percorso impegnativo e da numerosi cambi di ritmo, con un arrivo che ha visto protagonisti i ciclisti in salita. La giornata ha confermato l’atmosfera di competizione intensa e imprevedibile tipica di questa edizione.