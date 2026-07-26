RETE 4 E LA SERATA EVENTO PER VERDONE | PIÙ CINEMA MENO PROPAGANDA
Rete 4 ha dedicato una serata speciale a Carlo Verdone, concentrandosi sul cinema e riducendo le attività promozionali. La programmazione ha previsto un omaggio all’attore e regista, senza inserire contenuti pubblicitari o propagandistici. L’evento si inserisce in un periodo in cui la rete ha modificato il proprio approccio editoriale, spostando l’attenzione su contenuti cinematografici. La serata ha rappresentato un momento di attenzione al settore del cinema, con un focus diverso rispetto alle precedenti programmazioni.
L’omaggio a Carlo Verdone è un piccolo, grande evento per Rete 4, l’ex rete rosa del gruppo Mediaset diventata da qualche anno una macchina della propaganda. A 19 anni dall’ultima messa in onda, domenica 26 luglio, Rete 4 riporta in tv “ Compagni di scuola “, il film cult di Carlo Verdone, proponendolo per la prima volta in una versione restaurata in alta definizione, inedita per il pubblico televisivo. È l’occasione per riscoprire un film che, a quasi quarant’anni dalla sua uscita nelle sale, continua a parlare con sorprendente attualità. Dietro la rimpatriata tra ex compagni di liceo si nasconde un racconto universale: il tempo che passa, i sogni inseguiti o abbandonati, i successi, i fallimenti, le occasioni perdute e quel confronto con il passato che, prima o poi, riguarda tutti. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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