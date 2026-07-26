Regione Lazio Gli appuntamenti del Presidente Francesco Rocca di domani 27 luglio
Il presidente della regione Lazio parteciperà a due inaugurazioni a Civitavecchia il 27 luglio. Alle 10 aprirà la Casa della Comunità in viale Lazio 34b, mentre alle 11 inaugurerà il nuovo pronto soccorso dell’ospedale San Paolo in largo Gonatori del Sangue 1. È previsto un breve intervento alle 12.
Ore 10 – Civitavecchia – Il presidente Francesco Rocca inaugura la Casa della Comunità – viale Lazio 34b Ore 11 – Civitavecchia – Il presidente Francesco Rocca inaugura il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo – Largo Gonatori del Sangue 1 Ore 12.30 – Roma – Il presidente Francesco Rocca presenta la Campagna antincendio boschivo 2026 – Sala conferenza Protezione civile regionale, via Laurentina 631 Ore 17.30 – Roma – Il presidente Francesco Rocca interviene alla conferenza stampa sullo stadio della Roma – largo Chigi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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