Frosinone Calcio premiato alla Regione Lazio dal presidente Rocca per la Serie A

Notizia in breve

Il presidente della Regione Lazio ha consegnato un premio al presidente e allo staff del Frosinone Calcio per la promozione in Serie A ottenuta nel campionato di Serie B 20252026. La cerimonia si è svolta in regione, con il riconoscimento rivolto alla squadra e al suo staff. Nessun dettaglio sui criteri di selezione o sull’importo del premio è stato comunicato.