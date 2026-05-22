Frosinone Calcio premiato alla Regione Lazio dal presidente Rocca per la Serie A
Il presidente della Regione Lazio ha consegnato un premio al presidente e allo staff del Frosinone Calcio per la promozione in Serie A ottenuta nel campionato di Serie B 20252026. La cerimonia si è svolta in regione, con il riconoscimento rivolto alla squadra e al suo staff. Nessun dettaglio sui criteri di selezione o sull’importo del premio è stato comunicato.
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, premia il presidente Maurizio Stirpe, la squadra e tutto lo staff del Frosinone Calcio per la sua promozione in Serie A, conseguita durante il campionato di Serie B 20252026. La premiazione si è svolta nella Sala Tevere della Regione Lazio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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