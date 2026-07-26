Re Carlo Meghan Markle e la lettera in cui si lamentava di Kate Middleton | cosa scrisse

Meghan Markle inviò una lettera a Re Carlo in cui si lamentava di Kate Middleton. Nella missiva, chiedeva chiarimenti su alcuni aspetti della sua vita all’interno della Royal Family. La lettera, resa nota, contiene accuse e richieste di spiegazioni, senza dettagli specifici su cosa sia stato scritto riguardo a Kate Middleton o alle sue richieste.

Meghan Markle scrisse una lettera a Re Carlo in cui si lamentava di Kate Middleton e chiedeva spiegazioni riguardo ad alcuni aspetti della sua vita nella Royal Family. A svelarlo una fonte interna a Buckingham Palace che oggi ha deciso di condividere un dettaglio molto particolare riguardo la fuga di Harry e Meghan dall’Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti. La lettera (di lamentele) di Meghan Markle a Re Carlo. Secondo quanto spiegato dall’ esperto di questioni reali Neil Sean, dopo la celebre intervista rilasciata da Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey, la duchessa di Sussex avrebbe scritto una lunga lettera a Re Carlo. Una... 🔗 Leggi su Dilei.it

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