RAI 3 – Carlo Calenda Luca Parmitano e Antonio Polito a Filorosso lunedì 27 luglio

Lunedì 27 luglio alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay, la settima puntata di “Filorosso” tratterà la morte di Fakir a Bologna, gli aggiornamenti sui casi Roggero e Lavitola e le nuove norme contro le baby gang. Alla trasmissione interverranno Carlo Calenda, Luca Parmitano e Antonio Polito. La puntata si concentrerà su questi temi, offrendo approfondimenti e aggiornamenti sui fatti recenti.

LUNEDI’ 27 LUGLIO 2026, ORE 21.15 SU RAI 3 E RAIPLAY La morte di Fakir a Bologna, gli sviluppi dei casi Roggero e Lavitola e le nuove norme contro le baby gang saranno al centro della settima puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 27 luglio alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà i principali fatti della settimana. Sul tema della giustizia e della sicurezza interverranno il leader di Azione Carlo Calenda, l’editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito e il direttore de “Il Giornale” Tommaso Cerno. La trasmissione tornerà anche sul caso di Fakir, l’uomo morto a Bologna dopo l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Carlo Calenda, Luca Parmitano e Antonio Polito a “Filorosso”

Leggi anche: Rai 3, da lunedì 15 giugno torna “Filorosso”

Temi più discussi: A Filorosso l'analisi dei principali fatti della settimana; Caso Fakir, Carlo Calenda contro Elly Schlein e Matteo Lepore: Lei non ha gli elementi e lui doveva aspettare di capire prima; Scontro tra Renzi e Calenda sulla tenda riformista; Lettera a Calenda, Picierno e Marattin: vi prendiamo in parola.

RAI 3 – Carlo Calenda, Luca Parmitano e Antonio Polito a Filorosso lunedì 27 luglioLUNEDI’ 27 LUGLIO 2026, ORE 21.15 SU RAI 3 E RAIPLAY La morte di Fakir a Bologna, gli sviluppi dei casi Roggero e Lavitola e le nuove norme contro le baby ... romadailynews.it

Nasce il Movimento europeista con Carlo Calenda e Pina PiciernoI colori sono il giallo e il blu. Il simbolo è un fiore, liberamente ispirato al tridente ucraino. Si presenta così, Europeisti.eu il movimento tenuto a battesimo oggi al teatro Parenti di Milano, dal ... rainews.it