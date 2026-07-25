Lunedì 27 luglio alle 21, va in onda la settima puntata di “Filorosso”. Tra gli argomenti trattati, la morte di Fakir a Bologna, gli sviluppi dei casi Roggero e Lavitola, e le nuove norme contro le baby gang. Ospiti della trasmissione sono Carlo Calenda, Luca Parmitano e Antonio Polito. La puntata si concentrerà su questi eventi, senza approfondimenti o commenti aggiuntivi.

ROMA – La morte di Fakir a Bologna, gli sviluppi dei casi Roggero e Lavitola e le nuove norme contro le baby gang saranno al centro della settima puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 27 luglio alle ore 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà i principali fatti della settimana. Sul tema della giustizia e della sicurezza interverranno il leader di Azione Carlo Calenda (foto), l’editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito e il direttore de “Il Giornale” Tommaso Cerno. La trasmissione tornerà anche sul caso di Fakir, l’uomo morto a Bologna dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Ospiti in studio saranno l’eurodeputato del Partito Democratico Dario Nardella e l’avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Carlo Calenda, Luca Parmitano e Antonio Polito a “Filorosso”

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