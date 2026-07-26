Raffica di operazioni dalla Prima alla Terza Categoria Mercato dilettanti I colpi di Pietà e Poggio

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comitato toscano della Lega Nazionale Dilettanti ufficializzerà presto la composizione dei gironi e i calendari dei campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria. La stagione calcistica dilettantistica si prepara a partire con diverse operazioni di mercato, tra cui le mosse di giocatori come Pietà e Poggio. La pubblicazione delle suddivisioni e delle date delle partite segnerà l'inizio ufficiale delle competizioni.

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Tra non molto, il comitato toscano della Ln Figc ufficializzerà la composizione dei gironi dei campionati del calcio dilettantistico ed i calendari delle varie competizioni. Quel momento però non è ancora arrivato e resta quindi il mercato a calamitare il grosso delle attenzioni, con operazioni in entrata ed in uscita che si susseguono a pieno ritmo. In Prima Categoria, la Pietà del nuovo mister Montagnolo vuole alzare l’asticella dopo il terzo posto dello scorso torneo: gli ultimi volti nuovi al Faggi sono degli attaccanti Samuel Rossi (prelevato dal Settimello) e Giulio Ponziani (ex-Chianti Nord). Lorenzo Capasso, Lorenzo Macchi e Giovanni Iavarone continueranno a giocare nel Poggio a Caiano, con il nuovo coach Gianfranco Trupia che avrà a disposizione anche il giovane difensore Tommaso Paoli (arrivato da La Querce). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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