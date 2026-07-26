Qui Bergamo L’Atalanta segue il nuovo Kvara Occhi puntati su Davitashvili

L’Atalanta sta monitorando il 21enne esterno offensivo georgiano Zuriko Davitashvili. Dopo aver perso la possibilità di ingaggiare Alajbegovic, il club segue con attenzione il giocatore che si è messo in luce negli ultimi due anni in Francia. Davitashvili, cresciuto nel settore giovanile, ha segnato diversi gol e fornito assist con il suo club, attirando l’interesse di diversi team europei.

L’ Atalanta vede allontanarsi l’obiettivo Alajbegovic ma segue un ‘nuovo Kvaratskhelia’. Si tratta del connazionale e coetaneo Zuriko Davitashvili, esterno offensivo esploso nell’ultimo biennio in Francia con il St.Etienne. Giocatore già maturo, avendo compiuto 25 anni a febbraio, nazionale georgiano da 54 presenze e 7 gol, Davitashvili è cresciuto progressivamente a livello di club dopo aver giocato giovanissimo nelle principali formazioni di Tbilisi, la Dinamo e la Lokomotiv, poi ventenne in Russia nel Rubin Kazan e nell’Arsenal Tula, quindi nel 2022 il salto nella seconda serie francese con un biennio positivo al Bordeaux (71 presenze, 14 gol e 12 assist). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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