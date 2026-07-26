Qui Bergamo L’Atalanta segue il nuovo Kvara Occhi puntati su Davitashvili

Da sport.quotidiano.net 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Atalanta sta monitorando il 21enne esterno offensivo georgiano Zuriko Davitashvili. Dopo aver perso la possibilità di ingaggiare Alajbegovic, il club segue con attenzione il giocatore che si è messo in luce negli ultimi due anni in Francia. Davitashvili, cresciuto nel settore giovanile, ha segnato diversi gol e fornito assist con il suo club, attirando l’interesse di diversi team europei.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ Atalanta vede allontanarsi l’obiettivo Alajbegovic ma segue un ‘nuovo Kvaratskhelia’. Si tratta del connazionale e coetaneo Zuriko Davitashvili, esterno offensivo esploso nell’ultimo biennio in Francia con il St.Etienne. Giocatore già maturo, avendo compiuto 25 anni a febbraio, nazionale georgiano da 54 presenze e 7 gol, Davitashvili è cresciuto progressivamente a livello di club dopo aver giocato giovanissimo nelle principali formazioni di Tbilisi, la Dinamo e la Lokomotiv, poi ventenne in Russia nel Rubin Kazan e nell’Arsenal Tula, quindi nel 2022 il salto nella seconda serie francese con un biennio positivo al Bordeaux (71 presenze, 14 gol e 12 assist). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

qui bergamo l8217atalanta segue il nuovo kvara occhi puntati su davitashvili
© Sport.quotidiano.net - Qui Bergamo. L’Atalanta segue il nuovo Kvara. Occhi puntati su Davitashvili
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Atalanta, a centrocampo servono rinforzi: occhi puntati su Atta e JashariL'Atalanta sta cercando rinforzi a centrocampo dopo aver ceduto Ederson allo United per 45 milioni e Brescianini alla Fiorentina per 10 milioni.

Calciomercato Juventus, un nuovo Ronaldo presto a Torino? Occhi puntati su Cristiano Jr, concorrenza già foltissimaSul calciomercato della Juventus si parla di un possibile ingresso nel settore giovanile di Cristiano Jr, figlio del famoso calciatore.

Temi più discussi: Atalanta, quanto vale De Ketelaere dopo i Mondiali (sul mercato e in campo); Atalanta, Sarri: Qui c’è tutto per fare bene, con una nuova filosofia; Sarri: 'Ederson sarà un pilastro della mia Atalanta, qui spero di vincere qualcosa'; Dal Senegal a Bergamo, Fatima e il negozio che diventa un ponte: Qui convivono culture diverse.

qui bergamo qui bergamo l atalantaBergamo. Atalanta is pursuing the new Kvara. All eyes are on Davitashvili.The winger exploded in France. Napoli wants Scalvini, but for now the Goddess is putting up a wall. Today's test against Arezzo. sport.quotidiano.net

qui bergamo qui bergamo l atalantaQui Bergamo. L’Atalanta segue il nuovo Kvara. Occhi puntati su DavitashviliL’esterno è esploso in Francia. Il Napoli vuole Scalvini. ma la Dea per ora fa muro . Oggi test contro l’Arezzo. . sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web