Il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 si terrà domenica 26 luglio alle 15:00, sul circuito dell’Hungaroring. La gara sarà trasmessa in differita su TV8. È l’undicesima tappa del Mondiale 2026, che comprende ventidue gare complessivamente. La corsa si svolge in un circuito aperto nel 1986, attraversato in passato dalla F1 durante la presenza nella “Cortina di ferro”.

Il Gran Premio di Ungheria di F1 avrà inizio alle ore 15:00 di domenica 26 luglio. L’undicesimo dei ventidue atti che compongono il Mondiale 2026 si svolgerà nell’autodromo dell’ Hungaroring, entrato in calendario e nella storia nel 1986, quando la F1 attraversò la “Cortina di ferro”. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 15.00 In realtà, il piano di Bernie Ecclestone era quello di andare a correre in Unione Sovietica! All’inizio degli anni ’80 si parlò concretamente di un Gran Premio a Mosca in un circuito cittadino che attraversasse anche la Piazza Rossa. Il progetto, purtroppo, rimase tale e non venne mai realizzato concretamente. Così,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la F1 su TV8 oggi, GP Ungheria 2026: orario gara, differita in chiaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, GP d'Ungheria: gli highlights della Sprint Race al Balaton Park

Notizie e thread social correlati

Quando la F1 su TV8 oggi, GP Austria 2026: orario gara, differita in chiaroIl Gran Premio di Austria di Formula 1 si svolgerà domenica 28 giugno alle 15:00 sul circuito di Spielberg, noto come Red Bull Ring.

Quando la F1 su TV8 stasera, GP Canada 2026: orario gara, differita in chiaroLa gara del GP del Canada di Formula 1 si svolgerà alle 22:00 di domenica 24 maggio, sul circuito di Montreal.

Temi più discussi: F1 in Ungheria: oggi terze libere e qualifiche. IL PROGRAMMA; Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Gp Ungheria: orario e dove vederle in tv; F1 GP Ungheria: gli orari di Budapest, dove vedere la gara in Tv e streaming; A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Ungheria 2026: programma qualifiche, differita in chiaro.

L'unico rumore che voglio sentire è solo quello della Passione..... - Oggi alle 16.00 #Qualy !! Non puoi mancare !! By Me @CanonItaliaSpA #Passion #UngheriaGp #F1 #Mercedes #Sun #Saturday #Hungaroring #Ungheria x.com

In Ungheria 1986, abbiamo assistito ai sorpassi più audaci dell'intera storia della Formula 1, quando Nelson Piquet sorpassò Ayrton Senna per vincere la gara reddit

Formula 1 oggi, orari TV del GP Ungheria su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc in prima fila con la FerrariLa diretta della gara del GP Ungheria di F1 in calendario oggi all'Hungaroring di Budapest: gli aggiornamenti live ... fanpage.it

F1, orari GP Ungheria: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheUndicesima tappa del Mondiale di Formula 1: si corre all'Hungaroring di Budapest. In pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. Il GP domenica alle 15, oggi le prove libere dalle 13.30: ... sport.sky.it