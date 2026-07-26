Quando iniziano gli Europei di volley femminile 2026? Calendario dai gironi alla finale orari tv streaming

Gli Europei di volley femminile 2026 si svolgeranno dal 21 agosto al 6 settembre in quattro paesi, tra cui la Turchia. Il torneo prevede fasi di gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. Le partite si terranno in diverse città, con orari e canali televisivi e streaming specifici. La competizione coinvolgerà diverse nazionali europee, con il calendario completo disponibile sui canali ufficiali.

Gli Europei 2026 di volley femminile si disputeranno dal 21 agosto al 6 settembre e andranno in scena in ben quattro Paesi diversi: la Turchia ospiterà un girone, quattro ottavi di finale, due quarti di finale, semifinali e finali a Istanbul; la Cechia sarà il teatro di un girone, quattro ottavi e due quarti in quel di Brno; un raggruppamento sarà protagonista a Göteborg (Svezia) e un altro terrà banco a Baku (Azerbaijan). Si tratta dell’appuntamento più importante della stagione e avrà un’importanza doppia, visto che verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia è stata inserita nel gruppo D e giocherà la... 🔗 Leggi su Oasport.it

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