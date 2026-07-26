Il Milan ha acquistato Sankhoun Diawara, un difensore di 20 anni alto un metro e 90, proveniente dal Troyes per circa tre milioni di euro. Può giocare sia come centrale che come terzino e si distingue per le esultanze bizzarre. A breve, sarà il vice Pavlovic nella difesa a tre di Amorim. Già vincitore di un campionato, Diawara fa parte del roster rossonero. È conosciuto anche come Papis.

Il Milan ha preso un gigante buono di un metro e 90 che a 20 anni ha già vinto un campionato. Sankhoun Diawara arriva dal Troyes per circa tre milioni di euro e sarà il vice Pavlovic nella difesa a tre di Amorim. È mancino, tecnico, ha leve lunghe e di testa sa dire la sua. Per un calcio di dominio come quello che chiede Ruben, è il profilo giusto. Il Milan l’ha preso in un flash dopo la promozione in Ligue 1 l’anno scorso con il Troyes: Diawara ha fatto tutta la trafila dal 2020 fino al debutto in prima squadra, chiudendo il cerchio con un trofeo nel giro di un anno. C’è a chi va peggio. Dopo i rinnovi di Comotto e Camarda, il Milan conferma il suo periodo green e punta su un giovane del 2006. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Può giocare centrale o esterno, fa esultanze bizzarre e lo chiamano Papis: ecco chi è Diawara

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Chi è Diawara: ecco l’identikit del nuovo vice di Pavlovic al MilanIl Milan ha annunciato l’arrivo di Diawara dal Troyes, che entrerà a far parte della rosa come vice Pavlovic.

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