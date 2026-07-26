Provincia scintille al vertice FdI e FI fanno quadrato su Gentilucci | Buldorini poteva telefonargli
Nel centrodestra si sono registrate tensioni prima dell’elezione del nuovo presidente della Provincia. FdI e FI hanno espresso solidarietà al candidato scelto, sottolineando che un altro esponente avrebbe potuto contattarlo. Le divergenze riguardano anche le decisioni sul sito della discarica, con dichiarazioni recenti del vice presidente Buldorini che hanno alimentato lo scontro. Le discussioni interne sono emerse pubblicamente prima dell’insediamento ufficiale.
Dai malumori – prima dell’elezione a presidente della Provincia – tra chi nel centrodestra non aveva digerito il suo nome, fino ad arrivare alle ultime dichiarazioni del vice Luca Buldorini, passando per l’individuazione del sito della discarica. L’inizio mandato di Alessandro Gentilucci è stato movimentato. Una gestione "accentratrice" che ha generato delle reazioni tra i politici, a partire dalla convocazione dei dirigenti della Provincia, per il primo incontro, nel container del municipio di Pieve Torina anziché nella naturale sede dell’amministrazione. "Gentilucci non può pensare di governare la Provincia alla pari di un Comune come Pieve Torina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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