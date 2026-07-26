Provincia scintille al vertice FdI e FI fanno quadrato su Gentilucci | Buldorini poteva telefonargli

Notizia in breve

Nel centrodestra si sono registrate tensioni prima dell’elezione del nuovo presidente della Provincia. FdI e FI hanno espresso solidarietà al candidato scelto, sottolineando che un altro esponente avrebbe potuto contattarlo. Le divergenze riguardano anche le decisioni sul sito della discarica, con dichiarazioni recenti del vice presidente Buldorini che hanno alimentato lo scontro. Le discussioni interne sono emerse pubblicamente prima dell’insediamento ufficiale.