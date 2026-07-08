Intercettazioni vertice al ministero dopo lo scontro FdI-Fi | sugli emendamenti pro-ascolti decideranno i leader di partito

Notizia in breve

I leader di partito decideranno sulle modifiche agli emendamenti riguardanti le intercettazioni, dopo uno scontro tra i gruppi di maggioranza. In una riunione al ministero della Giustizia, è stato stabilito che sarà loro a risolvere la questione, che ha creato divisioni tra i partiti di centrodestra. La discussione riguarda le proposte di modifica e il possibile impatto sulle procedure di ascolto. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore.