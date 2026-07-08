Intercettazioni vertice al ministero dopo lo scontro FdI-Fi | sugli emendamenti pro-ascolti decideranno i leader di partito
I leader di partito decideranno sulle modifiche agli emendamenti riguardanti le intercettazioni, dopo uno scontro tra i gruppi di maggioranza. In una riunione al ministero della Giustizia, è stato stabilito che sarà loro a risolvere la questione, che ha creato divisioni tra i partiti di centrodestra. La discussione riguarda le proposte di modifica e il possibile impatto sulle procedure di ascolto. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore.
Saranno i leader di partito a risolvere il caos in maggioranza sulle intercettazioni. In una riunione al ministero della Giustizia è stato deciso di rimettere a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani il dossier dei cosiddetti “ emendamenti Melillo “, presentati da Fratelli d’Italia all’ultimo decreto Giustizia per rispondere all’allarme del procuratore nazionale antimafia. Le due proposte di modifica – ispirate dalla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo – ampliano l’ utilizzabilità dei nastri in procedimenti diversi da quelli in cui sono stati acquisiti, tornando indietro rispetto alla stretta voluta nel 2023 da Forza Italia, contro cui Melillo si era espresso in una lettera al governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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