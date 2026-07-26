promozione portuali pronti a scendere in campo per la preparazione

I portuali si preparano per la seconda stagione consecutiva in Promozione. Nei prossimi tre giorni, i giocatori si alleneranno in vista dell'inizio della nuova stagione. La squadra si sta organizzando per affrontare il campionato con sessioni di allenamento programmate. Non sono stati comunicati dettagli su date precise o eventuali amichevoli. La preparazione è in corso in vista dell'avvio della stagione ufficiale.

I Portuali sono pronti a scendere in campo. Tre giorni e poi i dorici inizieranno la preparazione in vista della seconda stagione di fila in Promozione. Ma prima di tornare a calciare un pallone nei giorni scorsi ecco la presentazione della squadra, alla Casa del Portuale di Ancona, con il vernissage della prima squadra. Un rituale che non poteva mancare, come non possono mancare la "passione, impegno, sacrificio e identità". Da sempre nel Dna della compagine anconetana. L’obiettivo della dirigenza guidata dal presidente Davide Pucci, dal vice e direttore generale Luca Cesaroni e dal neo direttore sportivo Andrea Savini, infatti, è emerso a chiare lettere: consolidare il blocco storico, inserire innesti mirati d’esperienza, ma soprattutto valorizzare i giovani talenti del territorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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