promozione i portuali puntellano anche il centrocampo con calvigioni

I Portuali hanno annunciato l’ingaggio di Christian Calvigioni, centrocampista nato nel 1993. La sua firma si aggiunge alla rosa della squadra di Promozione, rafforzando il reparto a centrocampo. Calvigioni arriva dopo aver disputato diverse stagioni in categorie inferiori, portando con sé esperienza e fisicità. La società ha ufficializzato il trasferimento attraverso i canali ufficiali, senza rilasciare ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

Un altro colpo importante per i Portuali. Stavolta a centrocampo. Nella formazione dorica (Promozione) arriva il centrocampista Christian Calvigioni, classe 1993. Calvigioni cambia casacca, ma non categoria, visto che nell’ultima stagione ha militato sempre in Promozione con la Vigor Castelfidardo dopo aver indossato per varie stagioni con la maglia giallorossa dell’ Osimana dove si è fatto notare anche in Eccellenza. Calvigioni in precedenza aveva militato anche nella Passatempese e Osimo Stazione dove, in quest’ultima, è stato tra i fautori della scalata dalla Seconda alla Promozione. "Ho ancora tanta fame e voglia di dimostrare – spiega Calvigioni –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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