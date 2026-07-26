La Civitanovese ha ingaggiato Tommaso Di Gimignani per sostituire Christian Triana in attacco. Il giocatore, nato nel 2007, è cresciuto nell’Academy della stessa squadra e nelle ultime due stagioni ha militato nella Sangiustese, dove ha spesso giocato da titolare.

Tommaso Di Gimignani è il calciatore ingaggiato per colmare il vuoto lasciato dall’addio con Christian Triana in casa Civitanovese. Classe 2007 cresciuto nell’Academy Civitanovese, si tratta di un esterno d’attacco che ha trascorso le ultime due stagioni nella Sangiustese, nell’ultimo anno spesso e volentieri è partito titolare. Il calciatore, che in questi giorni ha preso parte alla preparazione, ieri è stato ufficializzato dal suo nuovo club. Nel presentarlo la società ha parlato di "grande estro e duttilità tattica". Di Gimignani è figlio d’arte, suo padre Jarno è stato un calciatore della Civitanovese serie C2. Il direttore sportivo Mauro Chiodini, entro lunedì, dovrebbe chiudere altri due affari assicurandosi un difensore centrale ed un portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. La Civitanovese sistema l’attacco. Di Gimignani al posto di Triana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Promozione. La Civitanovese pensa all’attacco: nel mirino. Triana, Guti e LovottiLa Civitanovese punta a rinforzare l’attacco e sta lavorando su tre nomi: Triana, Guti e Lovotti.

Civitanovese tra presente e futuro. Tredicesimo acquisto. Triana rinforza l’attaccoLa Civitanovese ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Christian Triana, che si aggiunge al team come nuovo attaccante.

Si parla di: Studio e memoria: il metodo Rogante tradotto anche in croato.

Promozione. La Civitanovese sistema l’attacco. Di Gimignani al posto di TrianaTommaso Di Gimignani è il calciatore ingaggiato per colmare il vuoto lasciato dall’addio con Christian Triana in casa ... sport.quotidiano.net

La nuova Promozione: Civitanovese senza rivaliL’esperto allenatore Nocera valuta le forze al via del campionato: Al momento dietro la formazione rossoblù vedo Azzurra Colli e Mariner. sport.quotidiano.net