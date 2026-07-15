Civitanovese tra presente e futuro Tredicesimo acquisto Triana rinforza l’attacco

La Civitanovese ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Christian Triana, che si aggiunge al team come nuovo attaccante. La trattativa si era già sviluppata nelle settimane precedenti, con indiscrezioni circolate nei media. Triana si unisce così a una rosa che conta già dodici acquisti, consolidando la squadra in vista delle prossime competizioni. La società ha comunicato la firma del contratto senza ulteriori dettagli.

Christian Triana è un nuovo calciatore della Civitanovese. Il suo nome era nell’orbita da varie settimane, anticipato dal Carlino, ma ieri l’annuncio è stato dato ufficialmente dal club. Una vecchia conoscenza dell’ Eccellenza marchigiana. Esterno offensivo o seconda punta classe 1998, nome completo Christian Danil Triana Canas, dapprima è stato al Valdichienti Ponte (l’attuale Sangiustese Vp) rivelandosi una vera e propria spina nel fianco per le difese grazie alle doti di rapidità sullo stretto, dribbling e capacità di vedere la porta. Poi ha passato due stagioni all’Osimana, mentre nell’ultima annata ha vestito i colori dell’Urbania. Si tratta della tredicesima ufficialità in casa rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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