Primo test di livello il Benevento risponde presente | 2-0 all’Ostiamare

Il Benevento ha vinto 2-0 contro l’Ostiamare durante un’amichevole a Cascia. Salvemini ha segnato entrambi i gol, uno in ciascuna ripresa. L’Ostiamare, squadra di proprietà di un ex calciatore di Serie A, è neopromossa in Serie C. La partita ha rappresentato il primo confronto di livello stagionale per i sanniti, dopo test contro squadre come Equipe Campania, Calvi e Roma Primavera.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo i test contro Equipe Campania, Calvi e Roma Primavera, primo impegno di spessore per il Benevento che nel ritiro di Cascia ha battuto 2-0 l’Ostiamare (doppietta di Salvemini), squadra neopromossa in Serie C di proprietà di Daniele De Rossi, attuale allenatore del Genoa. Floro Flores in avvio si è affidato al consueto 4-2-3-1 con Pierozzi, Saio, Caldirola e Beruatto davanti a Vannucchi. In mezzo al campo la coppia formata da Kouan e Prisco con Lamesta, Manconi e Battista a supporto di Salvemini. Pronti, via. L’avvio è vivace e al 9? è l’Ostiamare a rendersi pericolosa con una discesa di Badje, che mette un pallone insidioso al centro dell’area senza però trovare compagni pronti alla deviazione, con la retroguardia sannita che allontana il pericolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Benevento.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostico Germania-Costa d’Avorio: primo test di livello per i tedeschiLa partita tra Germania e Costa d’Avorio si gioca sabato alle 22:00, seconda giornata del Mondiale 2026.

West Nile, in Emilia Romagna sale il livello di allerta: virus presente in sei province su noveIl livello di allerta per il virus West Nile in Emilia Romagna è stato alzato, con sei delle nove province che hanno registrato campioni di zanzare...

Temi più discussi: L'Inter batte l'SV Aasen per 16-0 in amichevole; Juve, primo test con Ekhator osservato speciale. Ma contro il Basilea non ci sarà Celik; SGT 55-SGT Stradale: il nostro primo test della supercar da 620 CV; Yuasa, svelato il calendario della A2. Ortenzi: Ravenna e Fano? Inizio curioso.

Prossima Fusione - Haggibah la Serva del Nido - Primo Test di Gioco reddit

Il primo vero test dell'Inter, poi Roma, Napoli e Lazio: oggi 6 amichevoli per le squadre di Serie AIl primo vero test dell'Inter, poi Roma, Napoli e Lazio: oggi 6 amichevoli per le squadre di Serie A ... tuttomercatoweb.com

L'Inter travolge l'SV Aasen: 16-0 nel primo test estivoL'Inter ha inaugurato la propria stagione con una vittoria schiacciante nel primo test amichevole della preseason, imponendosi per 16-0 contro l’SV Aasen. La formazione tedesca, che milita nel sesto l ... it.blastingnews.com