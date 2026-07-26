Primarie Milano 2027 Bussolati | turno unico per il centrosinistra come nel 2016

Il segretario milanese del Pd ha annunciato che le primarie del centrosinistra a Milano si svolgeranno con un turno unico, come nel 2016. La decisione riguarda le elezioni del 2027 e segue le ultime primarie cittadine, che nel 2016 portarono Giuseppe Sala a essere candidato sindaco e successivamente primo cittadino. La comunicazione è stata ufficializzata il 26 luglio 2026.

Milano, 26 luglio 2026 – È stato lui da segretario milanese del Pd, a “gestire“ le ultime primarie cittadine del centrosinistra, quelle che nel 2016 incoronarono Giuseppe Sala candidato sindaco e, dopo le Comunali, primo cittadino. Pietro Bussolati, ora consigliere regionale del Pd, dice la sua sui prossimi passaggi politici che attendono il fronte progressista da qui alle elezioni del 2027. https:www.ilgiorno.itmilanopoliticaelezioni-comunali-centrosinistra-ambrosoli-gs7mwhab Bussolati, sono gestibili primarie con sette candidati sindaci, tutti coloro che finora sono pronti a scendere in campo? “Tornando con la memoria al 2016, alcuni mesi prima delle primarie, alcuni candidati che si dicevano pronti a correre poi alla fine si sono ritirati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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