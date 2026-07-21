Ivan Scalfarotto e le candidature per il sindaco di Milano | Alle primarie del centrosinistra un esponente riformista

Il senatore Ivan Scalfarotto ha annunciato che Casa Riformista parteciperà alle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Milano. La decisione arriva dopo che l’ex premier ha comunicato che la formazione supporterà un proprio candidato alle primarie nazionali. Nessuna indicazione è stata fornita sui nomi in corsa o sui tempi delle consultazioni. La presenza di un rappresentante riformista è confermata anche per la città di Milano.

Senatore Scalfarotto, Renzi ha annunciato che Casa Riformista andrà alle primarie nazionali con un proprio candidato. Anche a Milano?«Anche a Milano saremo alle primarie con una nostra candidatura. Casa Riformista nasce perché senza i riformisti il centrosinistra non vince, né in Italia né a Milano. Questa città è diventata una capitale europea grazie a quindici anni di politiche riformiste: del centrosinistra che nel 2027 si candiderà a guidare il Paese e le grandi città, i milanesi alle primarie dovranno poter scegliere anche la parte più pragmatica ed europeista». Però sono riformisti anche Calabresi e Conte.«In politica i nomi sono una conseguenza delle cose, non il contrario. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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