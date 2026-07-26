Il giorno dopo l’attacco terroristico di matrice islamista al Pride di Berlino, che ha causato una vittima e 29 feriti, centinaia di persone si sono riunite alla Porta di Brandeburgo per un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

Il giorno dopo l’ attacco terroristico di matrice islamista al Pride di Berlino, in cui è morta una persona e altre 29 persone sono rimaste ferite, centinaia di persone si sono radunate alla Porta di Brandeburgo per testimoniare solidarietà alle vittime, osservando un minuto di silenzio. Un van sabato sera ha travolto la folla durante la manifestazione della comunità Lgbtq+ nella capitale tedesca, nel vicino parco di Tiergarten. Si sospetta che alla guida ci fosse un 21enne tedesco di origini libanese, conosciuto alle forze dell’ordine per la sua radicalizzazione e la vicinanza ad ambienti jihadisti. Il giovane ha anche accoltellato alcune persone, prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pride Berlino, un minuto di silenzio alla Porta di Brandeburgo per le vittime

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