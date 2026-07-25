Un furgone ha investito la folla nel parco Tiergarten durante il Pride di Berlino, il 25 luglio 2026. Il veicolo viaggiava a circa 80 kmh e ha colpito diverse persone, provocando almeno un morto e numerosi feriti gravi. L’autista è stato arrestato sul posto. L’incidente si è verificato durante l’evento annuale dedicato ai diritti LGBTQ+.

Berlino, 25 luglio 2026 – Un furgone si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), il pride di Berlino, nel parco Tiergarten. Secondo Bild. La polizia ha reso noto che una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite in modo grave a seguito dell'incidente che ha visto un minivav entrare a tutta velocità nel parco cittadino e scagliarsi contro la folla a margine delle celebrazioni del Gay Pride. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di sabato 25 luglio. Un uomo è stato arrestato, potrebbe essere il conducente del furgone. Lo riporta Junge Freiheit su X, postando anche un video dell'arresto e citando testimoni oculari secondo cui l'uomo a terra sarebbe l'autista ricercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Furgone sulla folla al Pride di Berlino: “Andava a 80 km/h. Almeno un morto e numerosi feriti gravi”. Arrestato un uomo

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Furgone sulla folla al Pride di Berlino: “Andava a 80 km/h. Almeno un morto e numerosi feriti”. Un uomo è stato arrestatoDurante il Pride di Berlino nel parco Tiergarten, un furgone ha investito la folla, viaggiando a circa 80 km/h.

Furgone sulla folla al Pride di Berlino: “Andava a 80 km/h. Almeno un morto e numerosi feriti”. L’autista è fuggito a piedi: è caccia all’uomoDurante il Pride di Berlino, un furgone ha investito la folla nel parco Tiergarten, andando a circa 80 km/h.

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