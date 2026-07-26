Preziosi show al Dramma Popolare Dialogo intimo con San Francesco
Alessandro Preziosi ha partecipato a uno spettacolo al Dramma Popolare, durante il quale ha avuto un dialogo con San Francesco. Nel corso dell’evento, Preziosi ha parlato di un confronto diretto con la figura del santo, cercando di riscoprirne i segni nel presente. Ha sottolineato come la scrittura possa trasmettere la semplicità emotiva di Francesco, offrendo un antidoto alla confusione della vita quotidiana.
SAN MINIATO (Pisa) "Un corpo a corpo con la parola per rintracciare Francesco nei segni scoperti del presente – afferma Alessandro Preziosi – La scrittura restituisce al Santo una semplicità emotiva che diventa un potente antidoto contro la nostra caotica contemporaneità". Quest’anno il Dramma Popolare, l’appuntamento più atteso della Festa del Teatro di San Miniato, è affidato proprio a lui, Alessandro Preziosi, che firma la regia dello spettacolo ’La ferita, la letizia’, di cui è anche protagonista in scena, tratto dall’omonimo libro di Davide Rondoni, con le musiche originali dal vivo di Giacomo Vezzani. La prima assoluta è in programma martedì prossimo in piazza del Duomo alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Alessandro Preziosi sarà San Francesco per l'80° Dramma Popolare di San Miniato
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