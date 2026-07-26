preziosi show al dramma popolare dialogo intimo con san francesco

Notizia in breve

Alessandro Preziosi ha partecipato a uno spettacolo al Dramma Popolare, durante il quale ha avuto un dialogo con San Francesco. Nel corso dell’evento, Preziosi ha parlato di un confronto diretto con la figura del santo, cercando di riscoprirne i segni nel presente. Ha sottolineato come la scrittura possa trasmettere la semplicità emotiva di Francesco, offrendo un antidoto alla confusione della vita quotidiana.