Durante la presentazione del Napoli a Dimaro, l’allenatore ha risposto con ironia a un coro dei tifosi, mentre sul fronte mercato si sono fatti avanti alcuni indizi su possibili trattative future. La serata ha visto la piazza riempirsi di tifosi e momenti di festa, ma anche di discussioni sulle mosse di mercato e sulle parole dell’allenatore. La manifestazione si è conclusa con una nota di curiosità riguardo alle prossime strategie della squadra.

LA NOTTE DI DIMARO TRA FESTA E MERCATO. La tradizionale presentazione della SSC Napoli nella piazza di Dimaro ha regalato un mix di entusiasmo popolare e retroscena delicati. Il momento più discusso ha visto protagonista Massimiliano Allegri: invitato dai tifosi a saltare al coro “Chi non salta è juventino”, il tecnico ha scelto l’ironia ( “Lo sento da 15 anni” ), evitando polemiche e ricalcando esattamente la linea di rispetto istituzionale tenuta in passato da Antonio Conte. Sul palco, alla presenza di un acclamato Aurelio De Laurentiis, ha brillato il sorriso di Antonio Vergara per il fresco rinnovo, in netto contrasto con l’atteggiamento gelido e schivo di Zambo Anguissa, sintomo di possibili frizioni legate al suo contratto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Presentazione Napoli: l’ironia di Allegri al coro e l’indizio mercato

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