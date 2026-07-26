Premio ’Maestri del teatro’ a Marinoni madre coraggio

Il Festival di Radicondoli diretto da Massimo Luconi entra nel vivo della sua 40ª edizione con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone. Questa sera alle 21.15, alla Pieve vecchia della Madonna, protagonista sarà Laura Marinoni, tra le più importanti interpreti del teatro italiano contemporaneo, che al termine della serata riceverà il premio " Maestri del teatro italiano ". Riconoscimento riservato alle personalità che, con il loro percorso artistico e il costante impegno culturale, hanno contribuito in maniera significativa alla crescita e al prestigio del teatro nel nostro Paese. L’attrice porterà in scena ’ Una madre coraggio - La errante ’, monologo scritto nel 2023 da Michele Santeramo, con la regia di Gianluca Barbadori e la produzione di Artisti Associati - Centro di produzione teatrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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