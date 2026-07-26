Preferenze cresce la fronda in Forza Italia | Meglio il pareggio che sparire

Da repubblica.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Forza Italia, alcuni senatori esprimono il desiderio di preferire il pareggio alle possibili conseguenze di perdere rappresentanza politica. Mercoledì è previsto un incontro con il presidente del partito, mentre il premier avverte che con l’attuale legge elettorale ci sarebbero pochi collegi disponibili per il loro schieramento.

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Mercoledì i senatori forzisti vedono Tajani. L’avvertimento di Meloni: se resta il Rosatellum pochi collegi per loro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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