Pradhan si dimette La vittoria della Gen Z è solo a metà
Il ministro indiano si è dimesso dopo che il governo ha deciso di permettere il risarcimento alle famiglie dei suicidi e ha sospeso i procedimenti contro i manifestanti. La decisione segue le pressioni di un movimento giovanile, che ha ottenuto anche la cancellazione di alcune azioni legali contro i partecipanti alle proteste. La mossa rappresenta un cambiamento nelle politiche del governo, che aveva inizialmente adottato una posizione dura contro le manifestazioni.
India Modi, costretto a venire a patti con il movimento degli scarafaggi, fa saltare un suo ministro. Consente anche il risarcimento delle famiglie dei suicidi, e cadono i procedimenti legali contro chi ha manifestato. Ma in tanti vogliono continuare la protesta India Modi, costretto a venire a patti con il movimento degli scarafaggi, fa saltare un suo ministro. Consente anche il risarcimento delle famiglie dei suicidi, e cadono i procedimenti legali contro chi ha manifestato. Ma in tanti vogliono continuare la protesta. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Notizie e thread social correlati
Si dimette il Ministro dell’istruzione Pradhan dopo le proteste degli studenti legate a presunte irregolarità agli esami. Scontri a Nuova DelhiIl ministro dell’Istruzione indiano ha annunciato le dimissioni dopo settimane di proteste studentesche.
Cecchini si dimette...a metà. Bianucci: "Senza ambiguità potremo costruire insieme"Elvio Cecchini si è dimesso da leader di Azione a metà, annunciando le sue dimissioni ma mantenendo un ruolo attivo nel partito.
Temi più discussi: India, il ministro dell’Istruzione si dimette. Partito blatte annuncia termine proteste; Pradhan si dimette. La vittoria della Gen Z è solo a metà; India, si dimette il ministro dell'Istruzione dopo le proteste; Il ministro dell'Istruzione indiano si dimette in seguito a un'ondata di proteste studentesche.
Si dimette il Ministro dell'istruzione Pradhan dopo le proteste degli studenti legate a presunte irregolarità agli esami. Scontri a Nuova Delhi - Orizzonte Scuola Notizie facebook
Il ministro dell'istruzione più corrotto dell'India, Dharmendra Pradhan, si dimette in mezzo a proteste nazionali della generazione Z. reddit
India, il ministro si dimette, vincono gli scarafaggi. Il leader: Ce l'abbiamo fatta, mobilitazione sospesaIl passo indietro dopo settimane di proteste. Il fondatore del movimento Abhijeet Dipke chiede ora risarcimenti per 90mila euro per le famiglie degli studenti .che si sono uccisi e provvedimenti contr ... corriere.it
Dharmendra Pradhan si dimette dopo le proteste del Cockroach Janta PartyIl ministro dell'Istruzione indiano Dharmendra Pradhan si è dimesso dopo settimane di proteste del Cockroach Janta Party. notizie.it