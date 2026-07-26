Pradhan si dimette La vittoria della Gen Z è solo a metà

Notizia in breve

Il ministro indiano si è dimesso dopo che il governo ha deciso di permettere il risarcimento alle famiglie dei suicidi e ha sospeso i procedimenti contro i manifestanti. La decisione segue le pressioni di un movimento giovanile, che ha ottenuto anche la cancellazione di alcune azioni legali contro i partecipanti alle proteste. La mossa rappresenta un cambiamento nelle politiche del governo, che aveva inizialmente adottato una posizione dura contro le manifestazioni.