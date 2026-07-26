Pozzuoli esposto all’ARPAC per l’aria espulsa dalla galleria ferroviaria
Un esposto è stato presentato all’ARPAC riguardo all’aria espulsa dalla galleria ferroviaria di Pozzuoli. La nota riporta che la tratta ferroviaria è interrotta a causa di una concentrazione anomala di monossido di carbonio. La sospensione del traffico è stata decisa in via precauzionale. Non sono stati forniti dettagli sulle misurazioni o sui tempi di riapertura. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.
Secondo quanto riportato nella nota, «saprete certamente che la tratta ferroviaria è interrotta, dicono, per concentrazione anomala di CO. Nel mentre scrivo, già da alcuni giorni, è in funzione un macchinario per l’estrazione forzata dell’aria di galleria con espulsione diretta e incontrollata in atmosfera, in pratica nelle nostre case!» Alla preoccupazione per i possibili contaminanti si aggiungono i disagi quotidiani causati dall’impianto di aspirazione. «Rumore e fetori perdurano sulle 24 ore senza che nessuno intervenga per verificare la qualità dell’aria», si legge ancora nella segnalazione. Per questo motivo viene richiesto un intervento degli enti competenti. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
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