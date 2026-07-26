Pozzuoli esposto all’ARPAC per l’aria espulsa dalla galleria ferroviaria

Da ilblogdigio.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un esposto è stato presentato all’ARPAC riguardo all’aria espulsa dalla galleria ferroviaria di Pozzuoli. La nota riporta che la tratta ferroviaria è interrotta a causa di una concentrazione anomala di monossido di carbonio. La sospensione del traffico è stata decisa in via precauzionale. Non sono stati forniti dettagli sulle misurazioni o sui tempi di riapertura. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Secondo quanto riportato nella nota, «saprete certamente che la tratta ferroviaria è interrotta, dicono, per concentrazione anomala di CO. Nel mentre scrivo, già da alcuni giorni, è in funzione un macchinario per l’estrazione forzata dell’aria di galleria con espulsione diretta e incontrollata in atmosfera, in pratica nelle nostre case!» Alla preoccupazione per i possibili contaminanti si aggiungono i disagi quotidiani causati dall’impianto di aspirazione. «Rumore e fetori perdurano sulle 24 ore senza che nessuno intervenga per verificare la qualità dell’aria», si legge ancora nella segnalazione. Per questo motivo viene richiesto un intervento degli enti competenti. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incendio campo rom Scampia: Arpac monitora l’ariaDopo l’incendio in un campo rom a Scampia, l’Arpac ha avviato controlli sulla qualità dell’aria e sui livelli di diossine.

Pozzuoli, caso Galleria FlegreaA Pozzuoli, i treni della Galleria Flegrea sono stati sospesi, causando disagi ai pendolari.

Campi Flegrei, Arpac: Mare, parametri oltre i limiti nel tratto di costa del Castello di Baia e nella zona prospiciente il Rione TerraParametri oltre limiti rilevati dall’Arpac in due tratti di costa della zona flegrea. A Bacoli nel tratto che va da Villa Ferretti fino alla zona della Lanterna del Castello Aragonese di Baia. A ... ilmattino.it

Pozzuoli: dopo 30 anni torna balneabile mare sotto il Rione Terra. Ok dall'ArpacPozzuoli - Dopo oltre 30 anni i puteolani potranno rituffarsi nel mare ai piedi dell’acropoli del Rione Terra. Secondo i dati dei campionamenti della qualità dell’acqua compiuti dall’Arpac e ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web