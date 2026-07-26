Pozzuoli esposto all’ARPAC per l’aria espulsa dalla galleria ferroviaria

Notizia in breve

Un esposto è stato presentato all’ARPAC riguardo all’aria espulsa dalla galleria ferroviaria di Pozzuoli. La nota riporta che la tratta ferroviaria è interrotta a causa di una concentrazione anomala di monossido di carbonio. La sospensione del traffico è stata decisa in via precauzionale. Non sono stati forniti dettagli sulle misurazioni o sui tempi di riapertura. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.