Settecento passeggeri sono rimasti bloccati sul molo per ore sotto il sole caldo, senza poter salire a bordo della nave. Accanto a loro, circa 300 veicoli sono rimasti fermi, senza possibilità di imbarco. Dopo diverse ore di attesa, alle persone è stato concesso di salire sulla nave, che ha così potuto partire. La situazione si è risolta nel tardo pomeriggio, dopo un intervento delle autorità portuali.

Settecento turisti bloccati sul molo e 300 veicoli fermi senza poter essere imbarcati. Sono queste le dimensioni della disavventura registrata al porto di Civitavecchia, dove la nave Gnv Cristal non ha imbarcato in mattinata passeggeri e mezzi perché le era stato negato l'approdo di destinazione, nello scalo di Tunisi, da parte delle autorità nordafricane. L’attesa, durata almeno 6 ore sotto il sole, ha esasperato gli animi: i viaggiatori hanno protestato occupando il Varco Vespucci. Con tanto di congestione della viabilità. Un bel problema per un’infrastruttura che ogni giorno mobilita migliaia di passeggeri e mezzi. All'origine dello stop non ci sono stati problemi tecnici, ma il mancato assenso delle autorità tunisine all'approdo nel porto di destinazione. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Porto di Civitavecchia, 700 passeggeri bloccati per ore sotto il sole: poi il via libera alla nave

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