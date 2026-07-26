ponti chiusi per lavori in centro il cavriga salva monza dal caos

A Monza, i lavori sui ponti del Lambro hanno portato alla chiusura di alcuni attraversamenti nel centro città. Viale Cavriga, riaperto alle auto nel Parco, sta svolgendo un ruolo chiave nel mantenere il traffico fluido durante questa fase. La strada funge da alternativa, aiutando a gestire l’aumento di veicoli in città. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento delle opere o sui dettagli tecnici dei lavori.

Viale Cavriga, riaperto alle auto nel Parco, è la valvola che sta permettendo a Monza di sopravvivere a un’estate segnata da tre cantieri simultanei sui ponti del Lambro. Il traffico, pur appesantito nelle aree vicine ai lavori, resta ancora sostenibile, anche se, sullo sfondo, continua ad aleggiare la domanda su cosa accadrà a settembre, quando riapriranno le scuole e la città tornerà ai ritmi pieni. Da poco più di quindici giorni sono in corso gli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti Zanzi, Aliprandi e Fermi, un investimento da 1,5 milioni di euro ritenuto indispensabile dopo la ricognizione sui circa 80 manufatti cittadini. Le prime operazioni hanno riguardato demolizioni e spostamento dei sottoservizi: acquedotto, fognature e metano sono già stati riallocati, mentre nei prossimi giorni toccherà ai cavi elettrici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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