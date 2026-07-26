Da questa sera inizia la seconda fase di lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino, che comporta una nuova interruzione della circolazione ferroviaria nella zona di Firenze. La chiusura durerà fino a una data ancora da definire e riguarda principalmente i treni che collegano le linee principali. Sono stati predisposti piani alternativi e modifiche temporanee alle rotte per i pendolari coinvolti. La riapertura è prevista al termine dei lavori, senza indicazioni precise sulle tempistiche.

Nuova fase di lavori per il cavalcaferrovia di Ponte al Pino e nuova interruzione della circolazione ferroviaria nel nodo fiorentino. Da stasera a mercoledì 30 luglio il cantiere di RFI per la sostituzione del ponte interesserà nuovamente la linea ferroviaria, rendendo necessaria la sospensione totale del traffico ferroviario sulle tratte Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Campo di Marte–Santa Maria Novella. Un intervento che ovviamente avrà ripercussioni anche sui pendolari e sui viaggiatori della linea aretina e valdarnese. La Regione Toscana, il Comune di Firenze e tutti gli enti coinvolti hanno predisposto un piano per contenere le criticità, replicando il modello organizzativo già adottato durante la prima finestra di lavori, dal 6 al 9 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte al Pino, parte il secondo stop. Scatta il piano per i pendolari

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Lavori Ponte al Pino Firenze: i dettagli sulla navetta e le modifiche al TPL urbano ed extraurbano

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