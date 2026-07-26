Dal 27 al 30 luglio, i rappresentanti regionali hanno invitato i cittadini toscani a controllare gli orari dei treni sui canali di Trenitalia e sulle app. L’appello riguarda specificamente i treni in quella fascia temporale, senza indicare modifiche o disservizi particolari. L’obiettivo è garantire un viaggio senza inconvenienti, invitando a verificare gli orari prima di partire. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali variazioni o problemi specifici.

Arezzo, 26 luglio 2026 – . Un rinnovato invito a tutti i cittadini toscani a verificare, nelle giornate che vanno dal 27 al 30 luglio, gli orari dei treni di interesse sui canali di acquisto di Trenitalia e sulle varie app. E’ il nuovo appello, alla stregua di quello lanciato all’inizio del mese per l’avvio dell’intervento, del presidente Eugenio Giani e dell’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Filippo Boni in occasione della seconda fase di lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze, che interromperà la circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi. “I lavori in questo punto nevralgico della rete italiana – sottolineano Giani e Boni – impattano in maniera importante su tutte le linee ferroviarie della regione, non soltanto quelle dirette verso Firenze”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte al Pino, da Giani e Boni nuovo appello a cittadini: “Verificare orari tutti i treni”

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