Polizia rompe il finestrino dell' auto e salva bimbo a Cittadella era rimasto chiuso al caldo per errore
Poliziotti hanno rotto il finestrino di un'auto per salvare un bambino di due anni rimasto chiuso al caldo. Il bambino si trovava all’interno dell’auto senza possibilità di uscire ed era a rischio di surriscaldamento. L’intervento è avvenuto in una zona trafficata, e i poliziotti sono riusciti a liberare il bambino rapidamente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.
Bambino di appena due anni salvato dai poliziotti, costretti a rompere il finestrino dell’auto in cui era rimasto chiuso. Il grave pericolo è stato sventato a Cittadella, in provincia di Padova, dove il bimbo sarebbe stato bloccato dentro la vettura a causa dell’inserimento della chiusura centralizzata e del fatto che la madre avesse dimenticato le chiavi all’interno dell’abitacolo. L’intervento degli agenti è stato necessario per evitare che il piccolo rischiasse gravi conseguenze. Il bambino chiuso in auto a Cittadella Il bambino era rimasto chiuso dentro l’auto, con i finestrini alzati e sotto il sole cocente, in un parcheggio di Borgo Bassano, frazione del comune in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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