Poliziotti hanno rotto il finestrino di un'auto per salvare un bambino di due anni rimasto chiuso al caldo. Il bambino si trovava all’interno dell’auto senza possibilità di uscire ed era a rischio di surriscaldamento. L’intervento è avvenuto in una zona trafficata, e i poliziotti sono riusciti a liberare il bambino rapidamente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Bambino di appena due anni salvato dai poliziotti, costretti a rompere il finestrino dell’auto in cui era rimasto chiuso. Il grave pericolo è stato sventato a Cittadella, in provincia di Padova, dove il bimbo sarebbe stato bloccato dentro la vettura a causa dell’inserimento della chiusura centralizzata e del fatto che la madre avesse dimenticato le chiavi all’interno dell’abitacolo. L’intervento degli agenti è stato necessario per evitare che il piccolo rischiasse gravi conseguenze. Il bambino chiuso in auto a Cittadella Il bambino era rimasto chiuso dentro l’auto, con i finestrini alzati e sotto il sole cocente, in un parcheggio di Borgo Bassano, frazione del comune in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Polizia rompe il finestrino dell'auto e salva bimbo a Cittadella, era rimasto chiuso al caldo per errore

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