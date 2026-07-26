Domani alle 21.30 a Lucardo, nella Sala della Compagnia della Chiesa dei Santi Martino e Giusto, si terrà l’evento “Nella notte di luna piena - Animali sacri & vibrazioni selvagge”. La serata prevede pittura, musica e proiezioni. È il secondo appuntamento della settimana con Montespertoli Musica.

MONTESPERTOLI È ancora tempo di MoMu. Doppio appuntamento, la prossima settimana, con Montespertoli Musica. Domani alle 21.30 a Lucardo - nella Sala della Compagnia della Chiesa dei Santi Martino e Giusto - c’è l’evento “Nella notte di luna piena - Animali sacri & vibrazioni selvagge“. Un rito contemporaneo site-specific tra pittura, musica e proiezioni: le opere di Rita Pedullà, le musiche di Katia Pesti (nella foto) e le immagini di Lorenzo Girolami si fondono nello spazio sacro dell’oratorio, in un attraversamento sensoriale tra acqua, aria, fuoco e terra. L’ingresso è gratuito, la cena a posti limitati con prenotazione obbligatoria. Giovedì (sempre alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pittura, musica e proiezioni a Lucardo

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