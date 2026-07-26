C'è una frase attribuita ad Andrea Pirlo, un passaggio nel finale del retroscena del Corriere della Sera, che lascia presagire il peggio per il futuro del possibile, nuovo ct della Nazionale. L'ex gloria azzurra, campione del mondo nel 2026 e fenomeno in campo con Milan e Juventus ma non entusiasmante nelle nuovi vesti di allenatore, dal 2020 a oggi, si trova attualmente in Austria, in ritiro con il Dubai United di cui è mister in attesa di una firma con la Figc che ancora non arriva. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48675558 Nelle ultime ore, ai dubbi tecnici sulla sua affidabilità da selezionatore, si sono aggiunte voci fuori controllo sul... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pirlo rischia il posto, un clamoroso sfogo rubato: "Ma allora perché?"

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