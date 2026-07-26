Pirlo e la politica | tra ipocrisia e sogni Per aspera ad astra si fa strada
La partecipazione di Giovanni Malagò ha elevato il dibattito sul calcio italiano. Nel corso dell’evento, sono emersi temi legati alle aspettative e alle sfide del settore, con particolare attenzione alle questioni politiche e sportive. L’incontro ha visto confronti tra vari protagonisti, evidenziando le tensioni tra aspirazioni e realtà. Nessuna decisione concreta è stata annunciata, ma la discussione ha sottolineato l’importanza di un dialogo tra le parti coinvolte nel calcio nazionale.
Il Futuro del Calcio Italiano: Un Viaggio tra Aspettative e Realtà. PALERMO (ITALPRESS) – La presenza di Giovanni Malagò ha innalzato il tono del dibattito riguardante il calcio italiano. Si parla di un progetto ambizioso, “Per aspera ad astra”: dopo le fatiche, si arriverà alle stelle. Ma quanto tempo ci vorrà per ritrovare l’essenza del calcio che fu, quello di Brera e Palumbo? Malagò stesso ha ricordato i piani quinquennali dell’Unione Sovietica, sempre rimasti sulla carta. Le Difficoltà del Calcio Moderno. Siamo entrati in una fase di avversità in cui il calcio viene influenzato non solo da fattori sportivi, ma anche dalla politica, che porta con sé una certa dose di ipocrisia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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