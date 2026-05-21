Angelucci | Auguri ad Amati per la gelateria Finalmente una strada dolce purché non la gestisca come la politica
Secondo quanto riportato da Repubblica Bari, Fabiano Amati, ex assessore e figura nota nella politica pugliese, ha deciso di intraprendere un’attività nel settore della pasticceria e del gelato. La sua scelta ha suscitato reazioni di vario tipo, tra cui un commento di un altro politico che ha augurato buoni auguri ad Amati per questa nuova strada, sperando che non venga gestita come la carriera politica. La notizia riguarda l’ingresso di Amati nel mondo imprenditoriale e non si conoscono ancora dettagli sul progetto.
“Apprendiamo da Repubblica Bari che Fabiano Amati, già assessore e già protagonista della stagione politica pugliese, ha deciso di dedicarsi a una nuova avventura imprenditoriale nel mondo della pasticceria e del gelato. A lui rivolgo i miei più sinceri auguri, che possa finalmente aver trovato la sua vera strada, possibilmente lastricata di creme, sorbetti, delizie e gustosa felicità”. Lo dichiara Giampaolo Angelucci, commentando la notizia della nuova attività annunciata dall'ex assessore regionale. “C'è qualcosa di quasi letterario”, prosegue Angelucci, “nel passaggio dal bilancio pubblico al banco dei gelati, almeno lì, se sbaglia le dosi, il danno resta nel cono. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sullo stesso argomento
La dolce sfida di 3Bis a Londra. Prima gelateria in franchising : "Siamo una piccola realtà. Ma ora sogniamo in grande"Prima o poi bisognerà cambiarle il nome… Perché la gelateria 3Bis diventa sempre più grande e si appresta ad aprire il terzo locale a Londra, il...
Leggi anche: Scarpinato, "attacco inaudito e vergognoso al gruppo Angelucci": la politica reagisce al fango grillino
Angelucci: Auguri ad Amati per la gelateria. Finalmente una strada dolce, purché non la gestisca come la politicaApprendiamo da Repubblica Bari che Fabiano Amati, già assessore e già protagonista della stagione politica pugliese, ha deciso ... iltempo.it
San Raffaele Ceglie, Amati: ‘Angelucci e Fondazione come Don Abbondio’Con una nota diffusa, il Consigliere regionale Fabiano Amati interviene sul Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica (Br) e i licenziamenti all’orizzonte. Le repliche di Angelucci e della ... affaritaliani.it