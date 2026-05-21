Angelucci | Auguri ad Amati per la gelateria Finalmente una strada dolce purché non la gestisca come la politica

Secondo quanto riportato da Repubblica Bari, Fabiano Amati, ex assessore e figura nota nella politica pugliese, ha deciso di intraprendere un’attività nel settore della pasticceria e del gelato. La sua scelta ha suscitato reazioni di vario tipo, tra cui un commento di un altro politico che ha augurato buoni auguri ad Amati per questa nuova strada, sperando che non venga gestita come la carriera politica. La notizia riguarda l’ingresso di Amati nel mondo imprenditoriale e non si conoscono ancora dettagli sul progetto.

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