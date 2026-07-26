Pioggia e temporali allerta meteo gialla in tutta la Campania fino a domani mattina
Una allerta meteo gialla è in vigore in tutta la regione fino alle 10 di domani, con pioggia e temporali previsti. La protezione civile ha emesso l’avviso a causa delle condizioni meteorologiche in evoluzione, basandosi sulle valutazioni del centro funzionale. L’allerta è scattata alle 14 di oggi e riguarda l’intero territorio regionale.
La protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di gialla valida dalle 14 di oggi alle 10 di domani, lunedì 27 luglio, su tutta la Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a livello locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i temporali potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. L'avviso, diramato... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it
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Allerta meteo gialla su tutta la Campania, attesi temporali e raffiche di vento
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Domenica di pioggia e temporali: scatta l'allerta gialla x.com
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