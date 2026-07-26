Il piazzale Europa sarà destinato a ospitare mercatini, eventi e spettacoli, secondo le proposte delle associazioni di quartiere. Queste organizzazioni, coinvolte in iniziative che rafforzano il tessuto sociale, conoscono bene il territorio e si occupano di monitorarlo e curarlo. La proposta mira a valorizzare lo spazio pubblico, rendendolo un punto di aggregazione per la comunità locale. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma il progetto si inserisce in un piano di riqualificazione dell’area.

Le associazioni di quartiere, oltre a tenere unito il tessuto sociale con tante iniziative che coinvolgono e aggregano i residenti, hanno anche il polso del territorio, che conoscono, curano e controllano come se fosse casa loro. In quest’ottica, dall’associazione Filosofiamo arriva una proposta per rivitalizzare un’area che ha molte potenzialità. Lo spazio sopra piazzale Europa. "Si tratta di un contenitore all’aperto - dice il presidente di Filosofiamo, Francesco Berardi - che potrebbe diventare una risorsa per il circondario. Attualmente è usato solo come passaggio pedonale per collegare piazzale Europa a Sant’Anna, grazie al sistema di scale mobili che rende la salita meno impervia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazzale Europa "Uno spazio da riempire. Ideale per mercatini, eventi e spettacoli"

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