Domani, lunedì 27 luglio alle 10:30, si terrà una conferenza stampa presso la sala stampa del Comune di Avellino. L’incontro sarà dedicato alla presentazione del piano di monitoraggio statico e strutturale dello Stadio “Partenio-Lombardi”. Il progetto è stato realizzato dall’ente competente e prevede attività di controllo e verifica delle condizioni dello stadio. La conferenza sarà aperta ai media e ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto convocata per domani, lunedì 27 luglio, alle ore 10:30, presso la s ala s tampa del Comune di Avellino, la conferenza stampa dedicata alla presentazione del Piano di monitoraggio statico-strutturale dello Stadio “ Partenio-Lombardi ” di Avellino, realizzato dal C.U.G.RI. – Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i risultati in itinere del programma di monitoraggio, finalizzat i alla sorveglianza dello stato strutturale dell’impianto attraverso un sistema integrato di ispezioni, rilievi, sensori e analisi tecniche, con l’obiettivo di supportare la programmazione degli interventi di manutenzione e garantire una gestione sempre più efficace e consapevole della struttura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piano di monitoraggio dello Stadio “Partenio-Lombardi: la presentazione

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