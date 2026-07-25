Partenio-Lombardi il futuro dello stadio passa dalla Regione
Lunedì, il sindaco di Avellino presenterà in Regione Campania un dossier con le principali opere strategiche della città, tra cui il progetto di ristrutturazione dello stadio Partenio-Lombardi. Il futuro dello stadio passa quindi dall’approvazione regionale, che sarà discussa durante l’incontro con il presidente della Regione.
Tempo di lettura: 2 minuti Il futuro dello stadio Partenio-Lombardi approda in Regione Campania. Lunedì il presidente Roberto Fico riceverà il sindaco di Avellino, Nello Pizza, che presenterà un dossier dedicato alle principali opere strategiche della città. Tra queste, il capitolo più rilevante riguarda proprio l’impianto di Contrada Zoccolari, destinato a rappresentare uno dei temi centrali del confronto istituzionale. L’amministrazione comunale porterà all’attenzione della Regione due possibili percorsi. Il primo punta alla riqualificazione dell’attuale stadio, con interventi capaci di garantirne la piena funzionalità nel breve periodo. Il secondo, invece, guarda al futuro con un progetto di abbattimento e ricostruzione di un nuovo impianto, soluzione che richiederebbe risorse e tempi decisamente più consistenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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