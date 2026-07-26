Petrolio e gas coprono il 71% del fabbisogno di energia

Nel secondo trimestre, petrolio e gas hanno coperto il 71% del fabbisogno energetico totale del paese. Nonostante una diminuzione della domanda di energia primaria, causata in parte dalla riduzione dei consumi da riscaldamento, le fonti fossili rimangono la principale componente del mix energetico italiano.

Pur in un contesto di riduzione della domanda di energia primaria, per via del venir meno dei consumi da riscaldamento, le fonti fossili continuano a rappresentare la componete prevalente del mix energetico italiano: nel secondo trimestre, infatti, petrolio e gas coprono il 71% del fabbisogno complessivo. Con le rinnovabili che si attestano al 23% e consolidano il proprio contributo grazie all’apporto crescente di solare ed eolico. È questa la fotografia scattata dalla prima edizione di Polaris, il nuovo Osservatorio di Snam sul sistema gas italiano, che sarà pubblicato oggi dal gruppo guidato da Agostino Scornajenchi. Con la prima edizione... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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