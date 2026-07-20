Energia gas petrolio | la profezia sul prossimo choc petrolifero

La crisi in Medio Oriente ha riacceso le preoccupazioni per un possibile nuovo choc petrolifero globale. Nonostante ciò, finora il mercato energetico ha dimostrato una resistenza superiore alle aspettative.

La crisi in Medio Oriente ha riacceso i timori di un nuovo choc petrolifero globale. Fino a questo momento, tuttavia, il mercato ha mostrato una tenuta superiore alle attese. Gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz e la ripresa delle operazioni militari statunitensi contro obiettivi iraniani hanno alimentato tensioni su una delle rotte energetiche più importanti del mondo. Eppure il prezzo del greggio non ha registrato quell'impennata storica che molti analisti avevano previsto. Dietro questa apparente resistenza del mercato c'è un fattore decisivo: la strategia energetica della Cina, oggi considerata l’attore fondamentale per capire se il prossimo vero choc petrolifero arriverà oppure no. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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