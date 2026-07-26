La scelta di Giuseppe Conte come oratore ufficiale per la commemorazione dell’ 82esimo anniversario dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema ha acceso una nuova polemica politica. L’appuntamento è previsto per il prossimo 12 agosto, ma intanto sulla piattaforma Change.org è comparsa una petizione che chiede di revocare l’invito al leader del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa è stata promossa da Simone Lazzeri e contesta la decisione di affidare all’ex presidente del Consiglio l’intervento ufficiale durante una cerimonia legata a uno dei luoghi simbolo della Resistenza al nazifascismo. Secondo i promotori, la presenza di Conte sarebbe incompatibile con i valori storici e morali rappresentati dal Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Petizione contro Giuseppe Conte, chiesto di revocare l’invito a Sant’Anna di Stazzema

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Giuseppe Conte sulla vittoria del No al Referendum

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